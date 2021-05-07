Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında ele geçirilenlerin listesini paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

SİLAH, MÜHİMMAT, YAŞAM MALZEMESİ...

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği duyuruldu.

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi VİDEO

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda 3 RPG-7 roketatar, 3 M-16 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, iki 7.62 mm PKMS makineli tüfek, bir Kanas, bir av tüfeği, 36 el bombası, 20 kilo patlayıcı, 1500 PMK mühimmatı, 500 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 41 RPG-7 anti tank mühimmatı, 52 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, bir jeneratör, hilti, iki el dürbünü, kamuflajlı termal şemsiye ve bidon içinde benzin ele geçirildiği kaydedildi.