İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı

İngiltere, mayıs ayında kırmızı listeye aldığı Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadığını duyurdu.

İngiltere, koronavirüs salgınına karşı mücadele planı kapsamında bazı ülkelere seyahat kısıtlamaları uyguluyor.

Farklı varyantların ülkeye girişini engellemek için alınan bu kararlar kapsamında; Türkiye kırmızı listeye alınmıştı.

Bu karar nedeniyle İngiliz turistlerin Türkiye'ye gelmesine büyük oranda engel oldu.

LİSTE GÜNCELLENDİ

İngiltere, uluslararası seyahatler için yeşil, turuncu ve kırmızı listelerini güncelledi.

TÜRKİYE'Yİ KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKARMADI

İngiltere hükümetinin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması beklenirken, son yapılan açıklama göre listede Türkiye için bir değişiklik yapılmadı.

Türkiye, hala kırmızı listede.

Öte yandan; Tayland ve Karadağ'ın da Pazartesi sabah saat 4'ten itibaren kırmızı listeye geçirileceği açıklandı.