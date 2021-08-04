AB, 200 milyon doz Novavax aşısı alacak

Koronavirüs aşısı alımlarını sürdüren Brüksel, yeni anlaşmaya onay verdiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı anlaşmalarının 7'ncisini Novavax ile gerçekleştirdi.

ABD merkezli biyoteknoloji firması Novavax'ın koronavirüse karşı geliştirdiği potansiyel aşıdan 200 milyon doz alım sağlayacak sözleşme onaylandı.

200 MİLYON DOZLUK ALIM

Açıklamada, onaylanan sözleşme doğrultusunda geliştirilen aşının koronavirüse karşı güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkeler adına 100 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 200 milyon doz alınacağı kaydedildi.

EYLÜL SONU HEDEFİ: 1 MİLYAR DOZUN ÜZERİNDE AŞI

AB'nin daha önce AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech-Pfizer, CureVac ve Moderna ile aşı alım sözleşmesi yaptığı anımsatıldı. Valnera şirketi ile de ön görüşmelerin tamamlandığı belirtildi.

27 Temmuz'da yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaştığını duyuran AB, eylül sonu itibarıyla 1 milyardan fazla doz aşı temin etmeyi planlıyor.

ÖN DEĞERLENDİRMESİ DEVAM EDEN AŞILAR

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

EMA, Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sanofi Pasteur aşılarının ön değerlendirmesine ise devam ediyor.