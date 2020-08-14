AB Belarus'a yaptırım kararı aldı

Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 103’ü güvenlik görevlisi olmak üzere yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

AB YAPTIRIM KARARI ALDI

Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, AB üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Belarus’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protesto gösterileriyle bağlantılı olarak bu ülkeye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uygulayacağı kişilerin listesi üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı. Korcok'a göre yaptırımlar, barışçıl göstericilere yönelik şiddet ve seçimlerde yapılan hilelerden sorumlu olanlara karşı uygulanacak.

MUHALEFET HİLE KARIŞTI DİYEREK MAHKEMEYE İTİRAZ EDECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tihanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.