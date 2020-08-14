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    AB Belarus'a yaptırım kararı aldı

    AB Belarus'a yaptırım kararı aldı

    Avrupa Birliği Belarus'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından yapılan protestolarla bağlantılı olarak ülkeye yaptırım kararı aldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 22:36
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    AB Belarus'a yaptırım kararı aldı

    Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

    Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 103’ü güvenlik görevlisi olmak üzere yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.

    İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

    AB Belarus a yaptırım kararı aldı #1

    AB YAPTIRIM KARARI ALDI

    Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, AB üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Belarus’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protesto gösterileriyle bağlantılı olarak bu ülkeye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

    Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uygulayacağı kişilerin listesi üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.

    Korcok'a göre yaptırımlar, barışçıl göstericilere yönelik şiddet ve seçimlerde yapılan hilelerden sorumlu olanlara karşı uygulanacak.

    AB Belarus a yaptırım kararı aldı #2

    MUHALEFET HİLE KARIŞTI DİYEREK MAHKEMEYE İTİRAZ EDECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

    Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tihanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

    Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

    AB Belarus a yaptırım kararı aldı #3

    AB Belarus a yaptırım kararı aldı #4

    AB Belarus a yaptırım kararı aldı #5

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