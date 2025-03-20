AB liderleri Brüksel'de toplandı

DHA

AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde Brüksel'de bir araya geldi..

AB liderlerinin, Ukrayna ve savunma gündemiyle toplandığı bildirildi.

HANGİ KONULAR MASADA

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, rekabetçiliğin artırılması, kıtanın güvenliği ve savunmasına dair yeni planlar, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gibi konuları görüşmek üzere olağan zirve toplantısında Belçika’nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

ZELENSKY İLE ÇEVRİM İÇİ GÖRÜŞÜLECEK

Liderler, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile yapacakları değerlendirmenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile çevrim içi görüşecek.

Oturumların bir bölümüne Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağı belirtildi.