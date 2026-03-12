İran: Banka saldırıları karşılıksız kalmayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkenin köklü finans kuruluşlarından birinin şubesine yönelik saldırıya sert tepki gösterdi. Arakçi, saldırının İran’ın sivil altyapısını hedef aldığını belirterek, sorumlulara karşılık verileceğini açıkladı.

"ÇALIŞANLARLA DOLUYKEN BOMBALANDI"

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının bankanın çalışanlarla dolu olduğu sırada gerçekleştiğini belirtti.

İranlı Bakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin en eski bankalarından birinin şubesi, çalışanlarla dolu olduğu sırada bombalandı. Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak.

"MİLLİ ALTYAPIYA SALDIRI"

Arakçi, saldırının yalnızca bir finans kuruluşunu değil, aynı zamanda ülkenin milli altyapısını hedef alan bir eylem olduğunu vurguladı. İranlı yetkili, saldırının arkasında İsrail ve ABD’nin bulunduğunu öne sürerek, İran silahlı kuvvetlerinin gerekli karşılığı vereceğini ifade etti.

Açıklama, bölgede artan gerilim ve karşılıklı saldırıların sürdüğü bir dönemde geldi.