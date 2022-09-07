AB, Rus gazına tavan fiyatı tartışıyor

Komisyon Başkanı Leyen, "Rusya, doğalgaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor" dedi. Leyen, tavan fiyat uygulamasından söz etti.

Avrupa Birliği (AB), artan enerji faturalarına çareler arıyor.

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji krizine karşı atmayı planladıkları adımlara ilişkin konuştu.

Tavan fiyat ihtimali

Leyen, "Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını önereceğiz." dedi.

Avrupa'nın olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğuna işaret eden Leyen, "Rusya, doğalgaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor. Rusya'nın gaz piyasasındaki manipülasyonunun elektrik piyasası üzerinde de etkileri olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"Norveç, Avrupa'ya Rusya'dan daha fazla gaz tedarik ediyor"

Von der Leyen, AB'nin daha önce gaz tüketimini azaltma, gaz depolarını doldurma, yenilebilir yatırımları hızlandırma ve Rusya dışı kaynaklardan enerji tedarikini artırma kararları aldığını anımsatarak, "Bugün Norveç, Avrupa'ya Rusya'dan daha fazla gaz tedarik ediyor." ifadesini kullandı.

"Elektrik üretimi yüzde 26 azaldı"

Avrupa'nın enerji krizi ile birlikte kuraklık da yaşadığını dile getiren von der Leyen, "Kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerden elektrik üretimi yüzde 26 azaldı." dedi.

Von der Leyen, enerji krizine karşı 5 acil tedbir hazırladıklarına işaret ederek, "Birincisi elektrik tasarrufu. Ne yaparsak yapalım elektriği tasarruflu kullanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Talebin en yüksek olduğu saatlerde fiyatlar zirve yapıyor"

Elektrik talebinin en yüksek olduğu saatlerde fiyatların da zirve yaptığını aktaran von der Leyen, en pahalı çalışan gaz santrallerinin de bu zamanlarda devreye alındığını belirtti.

"Tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz"

Von der Leyen, "Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz." diye konuştu.

"Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceğiz." diyen von der Leyen, yenilenebilir gibi düşük karbonlu enerji kaynaklarından elektrik üretenlerin maliyetlerinin düşük, fiyatlarının yüksek olduğunu anlattı.

"Petrol ve gaz şirketleri büyük kârlar elde etti"

Von der Leyen, bazı şirketlerin beklenmeyen seviyelerde yüksek karları olduğunu ve bunu haneler ve işletmelere yönelteceklerini söyledi.

Bütün enerji kaynaklarının bu krizin aşılmasına için kullanılaması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, "Petrol ve gaz şirketleri büyük kârlar elde etti. Bu nedenle fosil yakıt şirketlerinden zorunlu katkı alınmasını önereceğiz." dedi.

"Elektrik piyasalarında sorunlar var"

Von der Leyen, üye ülkelerin gaz ve petrol firmaları gelirlerinden sağlayacağı ilave kaynağı yoksulları desteklemekte kullanabileceğini ifade etti.

Elektrik piyasalarında da sorunlar bulunduğuna işaret eden von der Leyen, bu alanda faaliyet gösteren firmaların işlem yapabilmeleri için çok yüksek miktarda fona ihtiyaçları olduğunu, enerji şirketlerinin yaşadığı likidite sorununu aşmalarına yardım edeceklerini anlattı.

Rusya'dan sağlanan gaz oranı yüzde 9'a indi

AA'nın haberine göre, AB'nin savaş öncesinde gazının yüzde 40'ını Rusya'dan sağladığını, bu oranının bugünlerde yüzde 9'a indiğini anlatan von der Leyen, bu aşamadan sonra hazırladıkları teklifleri üye ülkelerin değerlendireceğini vurguladı.

Bu konuyu görüşmek üzere AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, 9 Eylül'de Brüksel’de olağanüstü toplantı yapacak.

Kuzey Akım'dan gaz akışı süresiz durduruldu

Rusya, geçen hafta Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından gaz akışını süresiz durdurmuştu.

Öte yandan, AB Komisyonu'nun enerji krizine yönelik uluslararası basına sızan taslak çalışmasına göre, doğal gaz santralleri dışındaki elektrik üreticilerine megavatsaat başına 200 euroluk fiyat sınırı getirilmesi söz konusu olabilir.