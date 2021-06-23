AB, Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye 3.5 milyar euro göndermeyi düşünüyor

AB, Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye 3.5 milyar euro göndermeyi düşünüyor

Brüksel'in, Türkiye'deki sığınmacılar için yapmayı düşündüğü ödeme miktarı belli oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin üç yıl daha mültecilere ev sahipliği yapması için ayırmayı planladığı tutar belirlendi.

Konuyla ilgili iki diplomat, göçmenlerin AB'ye ulaşmasını engellemeyi hedeflediklerini söyledi.

2024'E KADAR 3.5 MİLYAR EURO

Plana göre, Türkiye'nin 2024 yılına kadar Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmaya devam etmesi için 3.5 milyar euro (4.18 milyar dolar) sağlanması düşünülüyor.

Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki insani projelere gönderilmesi planlanan toplam 5.77 milyar euroluk paketin, AB'ye yeni bir mülteci akınını önlemeyi amaçladığı kaydedildi.

EN FAZLA MÜLTECİ TÜRKİYE'DE

Brüksel'in ayrıca 10 yıllık Suriye iç savaşı sona erene kadar zaman kazanmayı planladığı bildirildi.

Dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacıyı barındırıyor ve temel hizmetler için 40 milyar dolardan fazla para harcadı.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN ONAYI GEREKİYOR

AB üyesi 27 ülkenin liderinin perşembe günü Brüksel'de yapılacak toplantıda, Avrupa Komisyonu'nun finansman önerisini desteklemesi bekleniyor.

Ancak, kısmen doğrudan AB hükümetleri tarafından ödenen önceki finansmanın aksine, son miktar tamamen AB'nin ortak bütçesinden gelecek ve bu nedenle Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.

"VİZE SÜRECİ CANLANDIRILACAK"

Mart 2016'daki göç anlaşması uyarınca Türkiye, Suriyeliler de dahil olmak üzere Ege'yi geçerek Yunanistan'a yasa dışı yollardan giren tüm göçmen ve mültecileri daha fazla fon karşılığında geri almayı kabul etmişti.

AB ise Avrupa'yı ziyaret eden Türk vatandaşları için vize şartını kaldırma ve Ankara'nın bloğa katılma sürecini hızlandırma sözü vermişti.

Nihai zirve bildirisinin taslağına göre, AB liderleri perşembe günü süreci yeniden canlandırmak için bir araya gelecek.