AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Rusya'nın Oreşnik füzesi Batı'ya bir uyarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna Ukrayna'nın düzenlediğini öne sürdüğü İHA saldırısına misilleme olarak Oreşnik füzeleriyle bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında Avrupa'dan değerlendirmeler geldi.

"RUSYA'NIN DİPLOMASİYE CEVABI FÜZE VE YIKIM"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış istemediğini belirterek, “Rusya’nın diplomasiye cevabı daha fazla füze ve yıkım oluyor. Rusya'nın tekrar eden büyük saldırılarının yarattığı bu ölümcül döngü, biz Ukrayna'nın bunu kırmasına yardım edene dek sürecektir.” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN BEDELİNİ DAHA DA ARTIRMALIYIZ"

Rusya’nın Ukrayna’da Oreşnik füzesi kullanımına değinen Kallas, “Bu, Ukrayna'ya yönelik gerilimin açıkça tırmandırılmasıdır ve Avrupa ile ABD’ye bir uyarı niteliğindedir. AB ülkeleri hava savunma stoklarını sonuna kadar zorlamalı ve teslimatları hemen şimdi yapmalıdır. Ayrıca, daha sert yaptırımlar da dahil olmak üzere, Moskova için bu savaşın bedelini daha da artırmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

ZELENSKY'NİN SALDIRIYA DAİR PAYLAŞIMI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın ülkesine gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Zelensky, saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 binanın hasar gördüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

242 İHA, 13 BALİSTİK FÜZE, 1 OREŞNİK FÜZESİ, 22 SEYİR FÜZESİ

Rusya’nın gece boyunca 242 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini kaydeden Zelensky, “Ayrıca enerji tesislerini ve sivil altyapıyı hedef alan 13 balistik füze, 1 adet Oreşnik orta menzilli balistik füzesi ve 22 seyir füzesi kullanıldı.” dedi.

Zelensky ayrıca, Rus İHA’larının Katar'ın Kiev Büyükelçiliği binasına da hasar verdiğini kaydetti.

"RUSYA BUNUN SONUÇLARINI HİSSETMELİDİR"

Dünyanın Rusya’nın bu saldırılarına karşı net bir tepki vermesinin gerektiğini aktaran Zelenskiy, “Özellikle de Rusya'nın sinyallerini gerçekten dikkate aldığı ABD’den. Rusya, diplomasiye odaklanmanın kendi yükümlülüğü olduğu mesajını almalı ve ne zaman cinayetlere ve altyapı yıkımına odaklansa bunun sonuçlarını hissetmelidir.” açıklamasında bulundu.

RUSYA PUTIN'İN KONUTUNA SALDIRIYA CEVAPTA OREŞNİK KULLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Putin'in Novgorod'daki konutuna Ukrayna'nın düzenlediğini iddia ettiği saldırıya yanıt olarak Oreşnik füzesinin kullanıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı.” denildi.