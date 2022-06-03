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    AB, Yunanistan'da orman yangınlarına karşı itfaiyeciler görevlendirdi

    Brüksel'den yapılan açıklamada, küresel hava değişimine dikkat çekildi. "Avrupalıların ortaklaşa yanıt vermesi gerekiyor" ifadesi kullanıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 09:23
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    AB, Yunanistan'da orman yangınlarına karşı itfaiyeciler görevlendirdi

    Yunanistan’da, geçtiğimiz yıl ülkenin çeşitli noktalarında başlayan orman yangınları, müdahale ekiplerine zor anlar yaşattı.

    2021 yılına benzer bir tablonun oluşma ihtimaline karşı önlemler şimdiden alınıyor.

    200'den fazla itfaiyeci konuşlandırılacak

    Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından sağlanan 200'den fazla itfaiyeci ve teknik ekipman, büyük orman yangınlarına hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için Yunanistan'a konuşlandırılacak.

    Avrupa Komisyonu; Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Almanya, Romanya ve Norveç'in, Sivil Koruma Mekanizması tarafından koordine edilen girişime katılacağını açıkladı.

    "Küresel hava değişikliğiyle karşı karşıyayız"

    Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarcic, "Küresel hava değişikliğiyle karşı karşıya olduğumuz açık. Buna, biz Avrupalıların ortaklaşa yanıt vermesi gerekiyor." dedi.

    Associated Press'in haberine göre, Lenarcic, "Ağustos 2021'de Yunanistan, ortalama sıcaklıkların 40 santigrat dereceyi aştığı günde yaklaşık 65 eşzamanlı orman yangınına tanık oldu." ifadesini kullandı.

    AB, Yunanistan da orman yangınlarına karşı itfaiyeciler görevlendirdi #1

    2021'de çıkan yangınlar

    Geçen yılki orman yangınları, Yunanistan'ın yangınla mücadele kapasitesinin sınırlarını zorlamış, Atina hükümeti uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

    Yaklaşık 24 Avrupa ve Orta Doğu ülkesi; uçak, helikopter, araç ve yüzlerce itfaiyeci göndermişti.


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