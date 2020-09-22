AB Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi

AB Sözcüsü, 24 Eylül'deki AB Zirvesi'nin 1 Ekim'e ertelendiğini duyurdu.

Koronavirüs Avrupa Birliği (AB) yönetimine kadar sıçradı.

AB Liderler Zirvesi, ekibinden bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle ertelendi.

MICHEL KARANTİNAYA ALINDI

Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, Michel'in geçen hafta yakın temas içinde olduğu güvenlik ekibinden bir görevlinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Leyts, Michel'in düzenli olarak test yaptırdığını ve dünkü son testinin negatif olduğunu ancak Belçika kuralları gereği bugün itibarıyla karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.

1-2 EKİM'DE YAPILACAK

Leyts, "AB Konseyi Başkanı Michel, 24-25 Eylül'de yapılması planlanan hususi AB Zirvesi'ni 1-2 Ekim'e ertelemeye karar verdi." ifadesini kullandı.

AB liderlerinin zirvede Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Çin, Kovid-19 tedbirleri ve ekonomik politikaları ele alması bekleniyor.