Abbas Arakçi: ABD’nin çelişkili tutumu diplomatik sürece güveni azaltıyor

Müzakere yerini savaşa bıraktı.

Orta Doğu'daki savaşta tam 1 ay geride kaldı.

Tüm belirsizlikler yerini korurken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi

SALDIRILAR ELE ALINDI

Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler ve ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ele alındı.

Arakçi, Türkiye ve bazı bölge ülkelerinin devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalarından dolayı teşekkür ederek ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını "bölgedeki mevcut durumun ve güvensizliğin temel nedeni" olarak nitelendirdi.

ABD'NİN ÇELİŞKİLİ TUTUMUNU ELEŞTİRDİ

ABD’nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, Washington yönetiminin çelişkili davranışları ve mantık dışı taleplerinin güven zedelediğini belirterek bu durumun diplomatik sürece yönelik güvensizliği artırdığını ifade etti.

BAKAN FİDAN 'HAZIRIZ' DEDİ

Bakan Fidan ise Türkiye’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik yaklaşımına değindi, mevcut krizin çözümü için yapıcı rol üstlenmeye hazır olduklarını kaydetti.

İran’ın karşı tarafa yönelik güvensizliğinin anlaşılabilir olduğunu belirten Fidan, İran’ın müzakereler sırasında 2 kez askeri saldırıya maruz kaldığını vurguladı.