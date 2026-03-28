JD Vance: İran'da tüm askeri hedeflerimizi gerçekleştirdik

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD'li muhafazakar gazeteci Benny Johnson'a mülakat verdi.

Mülakatın ana konusu İran ile tam 1 aydır devam eden savaş oldu.

Başkan Yardımcısı Vance burada önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM ASKERİ HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Sosyal medya kanallarında yayınlanan mülakatta Vance, İsrail ile birlikte İran'a karşı yürütülen saldırılar için askeri hedeflerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiklerini savundu.

Vance, "Tüm askeri hedeflerimizi gerçekleştirdik. Başkan (Donald Trump), ayrıldıktan sonra bunu çok çok uzun bir süre tekrar yapmak zorunda kalmamamız için bir süre daha çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

"BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK"

İran'ın hala ABD'yi tehdit ettiğini ve nükleer silah yapmaya çalıştığını öne süren Vance, ABD'nin İran'ı çok uzun süre etkisiz hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Vance, İran'a saldırılar sonucu yükselen benzin fiyatlarıyla ilgili soruya, "Haklısınız, Orta Doğu'da olup bitenler yüzünden benzin fiyatları kesinlikle yükseldi ama düşecek." yanıtını verdi.

"YAKINDA ORADAN ÇIKACAĞIZ"

Benzin fiyatlarındaki yükselmeyi "geçici bir tepki" olarak niteleyen Vance, İran'da 1 veya 2 yıl gibi uzun süre kalmayacaklarını kaydetti.

Vance, "Yakında oradan çıkacağız ve benzin fiyatları tekrar düşecek." dedi.