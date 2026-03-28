IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki evi hedef alındı

Irak'ta sıcak saatler...

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşta 1 ay geride kalırken bölge ülkeleri de savaştan nasibini alıyor.

Birçok ülkede füzeler ve bombalar patlarken adresler, bu defa Irak'ı gösterdi.

NEÇİRVAN BARZANİ'NİN EVİ VURULDU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi(IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki evinin bombalandığı öğrenildi.

Saldırının bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

IRAK BAŞBAKANI'NDAN TELEFON

Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani, olayın ardından Neçirvan Barzani'yi telefonla aradı.

Sudani, Duhok’taki evin hedef alınmasıyla ilgili, olayı araştırmak üzere ortak bir güvenlik ve teknik heyet kurulması talimatını verdi.

"IRAK'I BÖLGESEL ÇATIŞMALARIN İÇİNE ÇEKEMEYECEKLER"

Alınan bilgiye göre federal hükümet ve Kürt Bölge Yönetimi konuyla ilgili yasal işlem başlatacak.

El-Sudani, görüşmede "Hükümet; bölgesel veya uluslararası hiçbir yasa dışı tarafın Irak'ı bölgesel çatışmaların içine çekmesine izin vermemeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.