Abbas Arakçi: Savaşta birçok tarihi eser hedef alındı

Savaş ve çatışmaların gölgesinde yok olan tarih...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara ilişkin İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in İran'daki saldırıları sırasında tarihi eserlerin de zarar gördüğünü söyledi.

"İRAN'DA 14.YÜZYILA KADAR UZANAN TARİHİ ESERLER BOMBALANIYOR"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi şunları kaydetti:

"İsrail, İran'da 14. yüzyıla kadar uzanan tarihi eserleri bombalıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan birçok eser hedef alındı. Yüzyılı bile dolduramayacak bir rejimin, kadim geçmişe sahip uluslardan nefret etmesi doğaldır. UNESCO nerede? Sessizliği kabul edilemez."

BİRÇOK TARİHİ ESER SALDIRILARIN HEDEFİ OLMUŞTU

ABD-İsrail'in saldırıları sırasında Tahran'daki Gülistan Sarayı, İsfahan'daki Çehel Sütun ve Senendec'de bulunan Asef, Salar-ı Said ve Hüsrevabad gibi birçok tarihi eser saldırıların hedefi olmuştu.