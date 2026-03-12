Ali Laricani: Elektrik kesintisi ABD askerlerini avlamak için iyi bir fırsat

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı 13. gününde devam ediyor.

Karşılıklı açıklamalar devam ederken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'den yeni bir açıklama yapıldı.

AÇIKLAMADA SERT SÖZLER YER ALDI

Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın elektriğini kesebileceğine yönelik açıklamasına sert sözlerle yanıt verdi.

Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump, İran’ın elektriğini bir saat içinde kesebilirim ama bunu yapmadım dedi.

"ABD ASKERLERİNİ AVLAMAK İÇİN İYİ BİR FIRSAT"

Ancak bunu yaparsa, yarım saat içinde tüm bölge elektrik kesintisi yaşayacaktır ve oluşacak karanlık, bölgede kaçan ABD askerlerini avlamak için iyi bir fırsat sağlayacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’ın elektrik altyapısını hedef alabileceğini belirterek, "Elektrik kapasitelerini bir saat içinde devre dışı bırakabiliriz ve bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer" ifadelerini kullanmıştı.