Abbas Arakçi: Türkiye’nin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz

İsrail ile ABD ortaklığıyla 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarla başlayan savaş, 31. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

İran ise Körfez ülkeleri ve İsrail'i hedef alan misilleme saldırılarıyla karşılık veriyor.

Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bölge ülkelerdeki ABD üslerinin hedef alındığı misilleme saldırılarında, İran'dan ateşlenen füzeler Türkiye sınırlarına da giriyor.

İran'dan Türkiye istikametine dördüncü kez yönelirken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran kaynaklı balistik mühimmatların Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN ULUSAL EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYUYORUZ"

Savaşa ilişkin yeni açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Arakçi, "İran İslam Cumhuriyeti iyi komşuluk ilkesine bağlı olup, Türkiye’nin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır ve olası her türlü iddiayı incelemek üzere ortak teknik işbirliğine hazırdır" ifadelerini kullandı.

SAHTE BAYRAK OPERASYONU VURGUSU YAPILDI

Öte yandan İran’ın Ankara Büyükelçiliği, İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin, İran’dan Türkiye’ye füze atıldığına dair bazı kaynaklar tarafından yayımlanan haberleri tamamen asılsız olarak nitelendirdiğini, bölge barışı ve dostluğunun düşmanları tarafından sahte bayrak operasyonlarının tekrarlanabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.

"ABD'DEN DOĞRUDAN MESAJ ALDIK AMA MÜZAKERE SAYILMAZ"

Arakçi açıklamasında ayrıca olası barış sürecine değinerek "Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan doğrudan mesajlar aldık ancak bu müzakere anlamına gelmez.

Tahran her türlü kara savaşına hazır." dedi.

"ŞARTLARIMIZ AÇIKTIR"

Barış konusunda anlaşmak için herhangi bir taviz vermeyeceklerini ifade eden Arakçi, "Müzakerelere ilişkin henüz bir karar almış değiliz. Kendi değerlendirmelerimiz ve hassasiyetlerimiz var.

Savaşın sona ermesine yönelik şartlarımız ise açıktır." şeklinde konuştu.