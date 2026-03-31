İran ABD'li şirketleri hedef alacağını duyurdu: 18 şirket listede

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in İran topraklarında düzenlenen suikast eylemlerinde rol oynadığını öne sürerek dikkat çeken bir tehdit açıklamasında bulundu.

Yazılı açıklamada, söz konusu saldırılarda ABD merkezli teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin kritik rol üstlendiği iddia edildi.

Açıklamada, “Terör eylemlerinin durdurulması gerektiğine dair yaptığımız uyarılar defalarca görmezden gelindi. Bugün hem ABD hem de İsrailli müttefiklerinin saldırılarında bazı İran vatandaşları hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

"BU KURULUŞLAR ARTIK MEŞRU HEDEF"

DMO, suikastların planlanması ve takibinde ABD’li bilgi teknolojileri şirketlerinin etkili olduğunu savunarak, “Bu eylemlere karşılık olarak, operasyonlarda rol oynayan başlıca kuruluşlar bundan sonra meşru hedeflerimiz olacaktır” açıklamasını yaptı.

ÇALIŞANLARA VE SİVİLLERE UYARI

İran’dan yapılan açıklamada, hedef alınan şirketlerde çalışan kişilere de çağrı yapıldı. Çalışanların can güvenlikleri için iş yerlerinden uzaklaşmaları gerektiği belirtilirken, bu şirketlerin bulunduğu bölgelerde yaşayan sivillerin de en az 1 kilometre uzaklaşmaları istendi.

HEDEFTE TEKNOLOJİ VE FİNANS DEVLETİ VAR

DMO tarafından paylaşılan listede aralarında Apple, Microsoft, Google, Nvidia ve Intel gibi teknoloji devlerinin yanı sıra finans ve sanayi şirketleri de yer aldı.

Listede ayrıca Cisco, HP, Oracle, Meta, IBM, Dell, Palantir, JP Morgan, Tesla, General Electric, Spire Solutions, G42 ve Boeing gibi şirketler de bulunuyor.

Açıklamada, 1 Nisan Çarşamba günü saat 20.00 itibarıyla İran’da gerçekleşecek her suikasta karşılık bu şirketlerin ilgili birimlerinin hedef alınmasının beklendiği ifade edildi.