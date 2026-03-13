İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Şeba’ya İHA saldırısı düzenledi

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor...

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Dahiye bölgesine yönelik hava saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının 2 Mart’ta başlattığı operasyonlarda bölgeden siyah dumanlar yükseldi ve patlama sesleri duyuldu.

İŞGALLER GENİŞLETİLDİ

ABD ile bir yandan İran'a saldırıları devam eden İsrail, Lübnan'ı da hedef alıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, daha önce çeşitli bahanelerle işgalini genişlettiği Şeba beldesine saldırı gerçekleştirdi.

İHA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İsrail’in İHA ile düzenlediği saldırıda bir çobanın yaralandığı belirtildi ancak sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Şeba beldesinde, İsrail işgali altındaki tepelerden birinde askeri kontrol noktası bulunuyor; İsrail ordusu bu şekilde belde sakinlerinin hareketlerini kısıtlıyor.