ABD, Afganistan'a ilave bin asker daha gönderiyor

ABD, Afganistan'a ilave bin asker daha gönderiyor

ABD, Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesine yardım etmek için ilave bin asker daha gönderecek.

Afganistan'da Taliban yönetimi ele geçirdi.

ABD, militanların Kabil'e girmesiyle büyükelçiliğini tahliyeye başladı.

Başkan Joe Biden yönetimi tahliye operasyonu için 4 bin asker göndermişti.

BİN ASKER DAHA GÖNDERİLECEK

Biden, Kabil'de devam eden büyükelçilik personelinin tahliyesine destek için Afganistan'a ilave bin asker daha gönderilmesini onayladı.

Kabil'e gönderilen ve sayıları yaklaşık 5 bine ulaşan ABD birlikleri, Afganistan'da 20 yıl boyunca Amerikan askerilerine yardım eden Afganların tahliyesine de yardımcı olacak.

Biden yönetiminin son dakika binlerce askeri tahliye için Afganistan'a yeniden göndermesi Amerikan basınında ülkede güvenlik durumunun ''son derece vahim'' olduğu şeklinde yorumlandı.