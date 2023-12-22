ABD basını: Türkiye, Hamas-Fetih uzlaşmasında devreye girdi Ankara'nın, Hamas ile Fetih arasında devam eden süreçte aktif rol üstlendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye olarak yapabileceğimiz çok şeyler var" sözlerine dikkat çekildi.

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Türkiye, İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin topraklarında huzurun hakim olması için diplomatik girişimlerine hız verdi.

Macaristan dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşanan buluşmaya işaret ederek, "El Fetih ile Hamas'ı, yani İsmail Heniyye ile Mahmud Abbas'ı makamımda bir araya getirdim." hatırlatmasında bulundu.

Türkiye'nin konferans girişimi

Taraflar arasındaki müzakere sürecini aktaran ABD merkezli Al-Monitor, Erdoğan'n, Hamas-Fetih uzlaşmasına yardımcı olmak için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin, söz konusu tarafların üst düzey mensuplarını bir konferansta buluşturma girişiminde bulunduğuna dikkat çekildi.

Türkiye görüşmelerin bir parçası

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki Filistinli grup arasında devam eden görüşmelerin parçası olduğunun sinyalini verdi." denildi.

Erdoğan: Türkiye olarak yapabileceğimiz çok şeyler var

Devam eden sürece işaret eden Erdoğan'ın şu açıklamalarına işaret edildi:

El Fetih ile Hamas'ın görüşmemesi diye bir durum söz konusu değil. Görüşüyorlar, bu görüşmeleri daha ileri taşımaları da mümkün.



Bu konuda Türkiye olarak bizim yaptığımız ve yapabileceğimiz çok şeyler olduğuna inanıyorum.

"Et ve kemik gibiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, El Fetih ile Hamas'ın birbiriyle barışık yaşamasının şart olduğunun altını çizdi.

Haberin devamında, "Erdoğan, rakip grupları 'et ve kemik' gibi olarak tanımladı. 'Şu anda, bu birliği korumak için çaba göstermemiz gerekiyor' dedi." notu paylaşıldı.

"Tarih, buna sessiz kalanları yargılayacaktır"

"İsrail sadece Filistinlileri, Gazze'yi değil insanlığı vurmaktadır." diyen Erdoğan, "Tarih, buna sessiz kalanları yargılayacak ve mahkum edecektir." şeklinde konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu. Yaralananların sayısı ise 53 bin 320'ye yükseldi.