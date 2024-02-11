ABD basını: Ukraynalı pilotlar, F-16 savaş uçaklarından 'çok etkilendi' Ukraynalı pilot, "Bu uçak, beklentilerimizi fazlasıyla aştı. Muharebe havacılığımızın yetenekleri artacak" dedi.

ensonhaber.com

Ukraynalı pilotlar, F-16 savaş uçaklarının kullanımına ilişkin eğitimlerini Batılı ülkelerde sürdürüyor.

ABD basını, Amerikan yapımı uçakların, pilotların "beklentilerini aştığını" yazdı.

Ukraynalı bir pilot, "Pilotlarımız çok etkilendi." ifadesini kullandı.

"Beklentileri fazlasıyla aştı"

Amerika'nın Sesi'ne konuşan söz konusu pilot, şöyle devam etti:

Bu uçak, pilotların beklentilerini fazlasıyla aştı. Eğitimleri sırasında aldıkları bilgilerle bile, bu uçağın Hava Kuvvetlerimizin, muharebe havacılığımızın yeteneklerini artırmasına yardımcı olacağına dair büyük umutlar görüyorlar.

Ukrayna'ya 60 uçak transfer planı

Ukrayna'ya teslim edilecek jetlerin kesin sayısı henüz açıklanmadı ancak Hollanda, Danimarka ve Norveç'in Ukrayna'ya 60 F-16 savaş uçağı gönderme teklifinde bulunduğu belirtiliyor.

Jetlerin tamamının 40 yaşında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna pilotlara jet eğimi

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, ağustos ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin "Ukrayna'nın uzun vadeli savunmasını geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelik uluslararası çabayı desteklemek amacıyla" Ukraynalı pilotları F-16 jetleri konusunda eğitmeye başlayacağını duyurmuştu.