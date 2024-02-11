New York Times: Ukrayna ordusu bitkin, yeni askerler bulmaya çalışıyor Askere alma yaşının düşürülmesinin, Ukrayna'nın geleceğini nüfus açısından tehlikeye düşürebileceği belirtildi. Ordunun yorgun olduğu ifade edilirken, asker sayısını artırma tartışmaları sürüyor.

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Ukrayna ordusu, 500 bin kişiyi daha askere almak istiyor.

Kiev yönetimi, Almanya'da yaşayan Ukraynalılardan zorunlu göreve katılmalarını beklerken, Berlin'den yapılan açıklamada, "Kimseyi yurt dışında askerliğe zorlayamayız." denildi.

New York Times gazetesi, Ukrayna'nın yeni askerleri orduya nasıl dahil edebileceğini tartıştığını yazdı. Bu noktada yaş ve demografinin geleceği değerlendiriliyor.

Ukrayna ordusu 'yıprandı'

"Yorgun ve yıpranmış" ordunun yenilenmesinin gündemde olduğu belirtilen haberde şöyle denildi:

Ukrayna şu anda 27 ila 60 yaş arasındaki erkekleri askere alıyor. Sıkıyönetim uyarınca, 18 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasak. Üç veya daha fazla çocuğu olan erkekler muaf tutuluyor.

Askerlerin cephedeki durumu

Cephedeki askerlerin genellikle üç gün kadar vardiyalı olarak ateş altındaki siperlerde ve sığınaklarda kaldığı, ardından takip eden üç günü yakın köylerdeki terk edilmiş evler gibi daha az riskli pozisyonlarda geçirdiği belirtildi.

Ukrayna hükümetinin, düzenlemeyi ordunun ve ekonominin ihtiyaçları arasında denge kuracak ve askerin görev kapsamı dışındaki tüm konularda siyasi istikrarı koruyacak şekilde yapması gerektiği vurgulandı.

Askere alma yaşının düşürülmesi riskli

Diğer taraftan, askere alma yaşının düşürülmesinin, savaşa daha fazla "kıvrak ve sağlıklı" asker ekleyeceği, ancak ülkenin demografik yapısı göz önüne alındığında Ukrayna'nın gelecekteki nüfusunu sürdürme açısından uzun vadeli riskler taşıdığına dikkat çekildi.

Ukrayna'da "demografik çukur" bulunduğu ifade edilerek, ülkedeki 40'lı yaşlarındaki erkek sayısının 20'li yaşlarındaki erkek sayısının 3 katı olduğu bilgisi paylaşıldı.

'Doğum sayısını azaltır' uyarısı

Muhtemel savaş kayıpları göz önüne alındığında, 20'li yaşlarında daha fazla erkeğin askere alınmasının, Ukraynalı neslin doğum sayısının azaltılması riskini doğuracağı uyarısı yapıldı.