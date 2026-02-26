ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran nükleer silaha sahip olamaz

ABD-İran hattında gelişmeler, hız kesmeden devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray’da düzenlenen bir bilgilendirme toplantısında İran konusunda sorulan bir soruya yanıt verdi.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

İran ile ilgili önemli duyuruları ABD Başkanı Donald Trump’ın yapacağını vurgulayan Vance, Tahran yönetimi ile yürütülen müzakerelere atıfta bulundu.

"Başkan, mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamak amacıyla yarın Cenevre’ye en iyi iki müzakerecisini gönderiyor. Ancak temel ilke basit: İran nükleer silaha sahip olamaz" dedi.

"BAŞKANIN BAŞKA SEÇENEKLERİ DE MEVCUT"

İran’ın nükleer silah kapasitesini yeniden inşa etmeye çalışmasının ABD açısından sorun teşkil ettiğinin altını çizen Vance, "Fakat, tam olarak bunu yapmaya çalıştıklarına dair kanıtlar gördük" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın İran meselesini diplomasi yoluyla çözmek istediğini aktaran Vance, "Ancak, elbette başkanın başka seçenekleri de mevcut" hatırlatmasını yaptı.