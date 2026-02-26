Nottingham Forest - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.

City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Yiğit Efe, Guendouzi, Mert Müldür, Semedo, Kante, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Asensio, Kerem, Cherif.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.

AVRUPA'DA 300. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 300. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 299 müsabakada 117'şer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 65 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 299 mücadelede rakip fileleri 407 kez havalandırırken kalesinde 422 gol gördü.