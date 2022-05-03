ABD Başkanı Biden: Amerikalı Müslümanlar bizi daha da güçlü kılıyor

ABD Başkanı Biden: Amerikalı Müslümanlar bizi daha da güçlü kılıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı için resepsiyon verdi. Burada konuşma yapan Biden, “Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” dedi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da resepsiyon düzenleyerek Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini ağırladı.

"Amerikalı müslümanlar ülkemizi güçlü kılıyor"

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın da katıldığı resepsiyonda konuşan Biden, tüm Müslümanların bayramını kutladığını söyledi.

“Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı veren Biden, inanç özgürlüğünün Amerika’nın temel değerlerinden olduğunu vurguladı.

"Müslümanlar her alanda insanlığa katkı verdi"

AA'nın haberine göre, Ramazan ayının hatırlattığı değerlerin toplumsal önemine dikkat çeken Biden, koronavirüs aşısı dahil Müslümanların her alanda insanlığın gelişimine önemli katkılar yaptığını belirtti.

Programda kısa bir konuşma yapan Muhammed Mescidi İmamı Talib Şerif de farklı toplumlar arasındaki kardeşliğe ve toplumsal paylaşıma atıf yaparak Amerikalı Müslümanlara desteğinden dolayı Biden yönetimine teşekkür etti.