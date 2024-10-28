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AA

Amerika, 5 Kasım'da yeni başkanını seçecek.

Donald Trump ve Kamala Harris arasında kıran kırana geçen mücadelenin galibi 5 Kasım'da belirlenecek ve ülkeyi 4 yıl boyunca kimin yöneteceği netleşecek.

İkili aday arasında yapılan anketlerde başa baş sonuçlar çıkarken, eyaletlerde oy kullanma işlemleri sürüyor..

BIDEN OYUNU KULLANDI

ABD Başkanı Biden da sabah saatlerinde Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki bir seçim merkezine giderek erken oy verdi.

Amerikan medyasının yoğun ilgi gösterdiği erken oy kullanma işlemi için seçim merkezine giden Biden, burada diğer Amerikalılarla birlikte sıraya girdi ve seçmenlerle sohbet etti.

ELEKTRONİK İMZASINI ATTI

Oyunu kullanacağı binaya girişinde tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadına yardım eden Biden, kimlik kontrolünün ardından önündeki ekranda elektronik imzasını attı.

Daha sonra kendisine gösterilen oy kullanma makinesine yönelen Biden, kapalı bölmedeki makinede oyunu kullandı.

Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Biden, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı bazı açıklamalara atıf yaparak bu açıklamaların "çok utanç verici" olduğunu söyledi.