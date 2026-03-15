Zelensky, Rusya'nın İran’a Shahed dronu sağladığını iddia etti

ABD ile İsrail saldırıları ile başlayıp, İran'ın misillemeleriyle cevap bulan çatışmalar sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise, devam eden ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin yaptığı açıklama ile dikkat çekici bir iddiada bulundu.

RUSYA'DAN SHAHED DRONE DESTEĞİ İDDİASI

ABD merkezli CNN haber kanalına konuşan Zelensky, Rusya’nın İran’a ABD ve İsrail’e karşı kullanması için Shahed dronu sağladığını iddia etti.

Ukraynalı lider, "İran’ın Rus yapımı Shahed’leri ABD üslerine saldırmak için kullandığı yüzde 100 gerçek" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA KÖRFEZ ÜLKELERİNE SAVUNMA YARDIMI

Zelensky, Körfez ülkelerine Shahed dronelarına karşı savunma konusunda yardım edeceğini söyledi.

Çatışma bölgesindeki dört ülkeye uzman gönderen Zelensky, üç ekibin her birinin onlarca kişiden oluştuğunu, bu kişilerin uzman değerlendirmeleri yapacaklarını ve dron savunmasının nasıl işletileceğini göstereceklerini ifade etti.

"BİZ İRAN İLE SAVAŞ HALİNDE DEĞİLİZ"

Ukraynalı lider, dünya genelinde yaklaşık on ülkenin kendilerinden bu tür saldırılara karşı nasıl mücadele edileceği konusunda yardım talep ettiğini söyledi.

Vladimir Zelensky, "Bu operasyonlara dahil olmakla ilgili değil. Biz İran ile savaş halinde değiliz. Bu, korunma ve Shahed dronelarına karşı nasıl mücadele edileceğine dair bizim tarafımızdan eksiksiz ve kapsamlı bir değerlendirme ile ilgilidir" dedi.

"BİZİM İÇİN HEM TEKNOLOJİ HEM DE FİNANSMAN ÖNEMLİDİR"

Ukrayna’nın bu yardımın karşılığında ne alacağına ilişkin de konuşan Zelensky, "Dürüst olmak gerekirse, bizim için bugün hem teknoloji hem de finansman önemlidir" ifadelerini kullandı.

Zelensky geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, uzman ekiplerin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a gönderildiğini, başka bir ekibin de Ürdün’deki bir ABD askeri üssüne gittiğini belirtmişti.