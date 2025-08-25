Donald Trump: Gazze konusunda 2-3 hafta içinde sonuç çıkabilir

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede basın mensuplarının Gazze ile ilgili sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ciddi düzeyde açlık yaşandığını ve bunu uluslararası kurumların da teyit ettiğini hatırlattı.

Bir gazetecinin sorusuna cevap veren Trump, "(Gazze'deki) Bu durum bir an önce halledilmeli. Bu işin bir an önce bitmesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyor çünkü açlık ve açlıktan daha kötü olan insanların öldürülmesi gibi diğer tüm sorunlar sürüyor" şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Trump, bununla birlikte oradaki sürecin 'sonuna yaklaşıldığı' mesajını verdi.

"BU DURUM SONA ERMEK ZORUNDA"

İsrailliler ile Filistinliler arasındaki savaşın 'binlerce yıldır' sürdüğünü savunan ancak Gazze'deki duruma 'bir an önce çözüm bulunması gerektiğini' dile getiren Trump, "Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor. Çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar ancak bu durum sona ermek zorunda" ifadesini kullandı.

ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolarlık gıda yardımı gönderdiğini ve bu yardımların dağıtıldığını ifade eden Trump, Gazze halkının gıda ihtiyacını karşılamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Trump, Gazze'deki insani krizin sona ermesi için ABD'nin İsrail nezdinde 'diplomatik girişimde' bulunup bulunmadığı yönündeki soruya bu yönde çaba gösterdiklerini söyleyerek karşılık verdi.

Bu bölümde söz alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise "Bu girişimlerimiz hiç durmadı, Hamas'ın olmadığı bir çözüm için çalışıyoruz" şeklinde değerlendirme yaptı.

İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI GAZETECİLER

Trump, "İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?" şeklindeki soruya, "Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum" diye karşılık verdi.

Daha sonra açıklamasına devam eden Trump, "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz" ifadesini kullandı.

İsrail'e yönelik herhangi bir değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın elindeki esirleri kendisinin kurtardığını ve Gazze'deki durumun 'çok kötü' olduğunu söyledi.