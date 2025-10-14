ABD Başkanı Trump'tan Çin'e, yemeklik yağ ticaretini sonlandırma tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin karşıtı bir hamle daha geldi.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

“EKONOMİK OLARAK DÜŞMANCA DAVRANIYORLAR”

Çin'in "kasıtlı olarak" ABD'nin soya fasulyesini satın almamasını ve soya fasulyesi çiftçilerini zor durumda bırakmasını "ekonomik açıdan düşmanca" olarak nitelendiren Trump, "Karşılık olarak, Çin ile yemeklik yağ ve ticaretin diğer unsurlarıyla ilgili iş ilişkilerimizi sonlandırmayı değerlendiriyoruz. Örneğin, yemeklik yağı kendimiz kolayca üretebiliriz, Çin'den satın almamıza gerek yok." ifadelerini kullandı.