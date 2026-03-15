ABD Enerji Bakanı Chris Wright: Çatışma birkaç hafta içinde sona erecek

Orta Doğu ateş çemberi...

ABD-İsrail İran savaşı 16. gününde.

AÇIKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Karşılıklı açıklamalar ve tehditler peş peşe gelirken bu kez de ABD Enerji Bakanı Chris Wright, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Wright, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları hakkında ABD basınına konuştu.

"ÇATIŞMA ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE SONA ERECEK"

Wright, "Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta içinde kesinlikle sona ereceğini düşünüyorum, belki de daha erken. Ancak çatışma önümüzdeki birkaç hafta içinde sona erecek ve ardından enerji arzında bir toparlanma ve fiyatlarda bir düşüş göreceğiz" dedi.