İsrail'in Lübnan saldırıları: Can kaybı 850'ye yükseldi

İsrail durmuyor...

28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılar günler sonra Lübnan'a sıçradı.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı.

BİRÇOK İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

850 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenler arasında 107 çocuk, 66 kadın ve 32 sağlık çalışanının bulunduğu kaydedilen açıklamada, 58 sağlık çalışanının da yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 826 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 9 kişinin yaralandığını bildirmişti.