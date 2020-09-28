ABD Başkanlık seçimleri için yaklaşık 1 milyon oy kullanıldı

ABD Başkanlık seçimleri için yaklaşık 1 milyon oy kullanıldı

Konuyla ilgili yetkililer, posta yoluyla oy kullanım oranını şaşırtıcı derecede yüksek bulduklarını belirtti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Florida Üniversitesi'nden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald’ın sosyal medya paylaşımına göre, erken oy kullanım sistemiyle şimdiye kadar 1 milyona yakın Amerikalı oyunu kullandı.

"ŞAŞIRTICI DERECEDE YÜKSEK"

McDonald, posta yoluyla oy kullanmaya yönelimin şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu belirterek, "Amerikan seçim tarihinde bu şimdiye kadar görülmüş bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Erken oylamadaki artışın koronavirüs salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla oy kullanılmasına izin verilmesine bağlayan McDonald, “Erken oylama, ‘ekim sürprizi’ denilen son aydaki haberlerin ve adaylar arasındaki tartışmaların seçimler üzerindeki etkisini de azaltacak.” yorumunu yaptı.

İLK CANLI YAYIN TARTIŞMASI 29 EYLÜL'DE

3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de yapacak.

Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, koronavirüs salgını, ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.

Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV Sunucusu Chris Wallace yapacak.

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