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    ABD Dışişleri Sözcüsü, TRT muhabirinin Filistin sorusu karşısında çaresiz kaldı

    ABD Dışişleri Sözcüsü, TRT muhabirinin Filistin sorusu karşısında çaresiz kaldı

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, TRTWORLD muhabirinin sorduğu, çok sayıda sivilin ölümüne neden olan İsrail'in saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçındı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 02:50
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 03:01
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    İsrail vahşetini dünyaya duyuran TRTWORLD, kınama yerine İsrail’e desteğini açıkça belirten ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price’ı adeta yerin dibine soktu.

    TRT MUHABİRİ, ABD'Lİ SÖZCÜYÜ ZOR DURUMDA BIRAKTI

    TRTWORLD Washington Muhabiri Yunus, ABD dışişleri Bakanlığı’nda günlük düzenlenen bilgilendirme toplantısında bakanlık sözcüsüne soru sorma fırsatı buldu.

    Yunus Paksoy, sorduğu soruyla deyim yerindeyse sözcü Ned Price’ı yerin dibine soktu.

    ABD Dışişleri Sözcüsü, TRT muhabirinin Filistin sorusu karşısında çaresiz kaldı-Video

    ABD Dışişleri Sözcüsü, TRT muhabirinin Filistin sorusu karşısında çaresiz kaldı #1

    "ÖLEN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI GÖRDÜNÜZ MÜ?"

    "İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukların resimlerini gördünüz mü, ne diyeceksiniz?" şeklindeki soruya Price, bir süre bocaladıktan sonra, "Evet gördüm, üzücü bir durum" diyerek durumu idare etmeye çalıştı. "Peki bu durumu kınıyor musunuz?" şeklindeki ikinci soruya ise pişkince "İsrailliler de hayatını kaybediyor" cevabını verdi.

    ABD Dışişleri Sözcüsü, TRT muhabirinin Filistin sorusu karşısında çaresiz kaldı #2

    "ABD, İSRAİL'İN HER ZAMAN YANINDA" DEDİ

    Sözcü Price, önceki açıklamasında da benzer ifadeler kullanarak, İsrail terörünü görmezden gelmiş ve İsrail’in Filistinlilere karşı sadece kendisini savunduğunu, ABD’nin de her zaman İsrail’in yanında olduğunu söylemişti.

    ABD Dışişleri Sözcüsü, TRT muhabirinin Filistin sorusu karşısında çaresiz kaldı #3

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