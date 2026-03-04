WSJ: Hamaney saldırı günü sığınakta değil, konutundaydı

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ), İsrailli ve ABD’li yetkililer ile uydu ve video görüntülerine dayandırdığı haberinde, İran dini lideri Ali Hamaney’in saldırı günü ailesiyle birlikte sığınakta değil, konutunda bulunduğunu öne sürdü. Habere göre, İran liderliğinin saldırıyı önceden tahmin edemediği belirtildi.

İSRAİL VE ABD İSTİHBARATI GÖZLEMDEYDİ

WSJ, İsrail askeri istihbarat birimi "8200"ün 20 yılı aşkın süredir Hamaney ve İran’ın üst düzey liderliğini takip ettiğini, günlük rutinlerini haritalandırdığını yazdı. Haberde ayrıca:

İsrail casuslarının İran başkentindeki trafik kameralarına sızarak gerçek zamanlı bilgi topladığı,

CIA’nin de İsrail ile bilgi paylaşımında bulunduğu,

Hamaney’in ve üst düzey liderlerin günlük programlarının izlendiği iddia edildi.

SALDIRININ ZAMANLAMASI VE HASAR

Habere göre, 28 Şubat Cumartesi sabahı Hamaney’in aile üyeleriyle konutunda olacağı bilgisine ulaşıldı. İsrail’e ait F-15 jetleri ve diğer uçaklar saat 07.30 civarında havalandı ve saat 09.40’ta saldırı başladı.

Uydu görüntülerine göre saldırıda en az 6 bina hasar gördü; en belirgin hasarın, Hamaney’in konutunun bulunduğu bölgede gerçekleştiği aktarıldı.

İDDİALARIN KAYNAĞI

WSJ, haberinde mevcut ve eski İsrailli ile ABD’li yetkililer, uydu görüntüleri ve video kayıtlarını temel alarak Hamaney’in saldırı anındaki konumunu ve hasar detaylarını kamuoyuna aktardı.