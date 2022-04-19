ABD: Donbas’ta 76 Rus taburu var

ABD Savunma Bakanlığı, Putin'in Ukrayna'nın tamamını ele geçirme arzusundan vazgeçmediğini, Rus ordusunun Donbas'taki tabur sayısının 76'ya çıktığını duyurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat devam ediyor.

İki aya yakın bir süre içinde devam eden çatışmalar kapsamında başkent Kiev çevresinden çekilen Rus ordusu yeniden taarruza hazırlanıyor.

Savaştan önce Ukrayna sınırına yapılan Rus yığınağını da aylar önceden duyuran ve savaşın yaklaştığını haber veren ABD, son verileri paylaştı.

"Donbas'ta toplam Rus taburu sayısı 76 oldu"

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna içindeki (Donbas) toplam Rus taburlarının sayısı 76’ya kadar çıkıyor. Son birkaç günde 11 tabur eklendi.

Şu anda tam olarak nerede oldukları söylenemiyor ancak tüm bu taburlar doğuda ve güneyde bulunuyor. Kuzeyde, Ruslar Harkiv civarını bombalamaya devam ediyor.

Ukrayna'nın İzyum kentinin güneyi ve güneydoğusunda da çatışmalar devam ediyor.” denildi.

"Putin, Ukrayna'yı kontrol etme arzusundan vazgeçmedi"

Nisan ayının başında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Putin'in amacı, Donbas'ın tamamını kontrol etmeye çalışmak ve Donbass ile Rusya arasında bir kara köprüsü kurmaktır.

Başkan Putin'in tüm Ukrayna'yı kontrol etme arzusundan vazgeçtiğine dair hiçbir belirti görmedik. Bu yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu uzun bir süre devam edebilir.” ifadelerini kullanmıştı.

DHA'nın haberine göre, Rusya’nın doğu ve güneyden başlattığı taarruzda Mariupol, Odessa ve Mıkolayiv kentlerinin kilit kentler olduğu düşünülüyor.