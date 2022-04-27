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    ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Avrupa'nın güvenliği tehdit altında

    ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Avrupa dahil uluslararası sistemin güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti.
    • 27.04.2022 - 07:12
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    ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Avrupa'nın güvenliği tehdit altında

    Amerikan CNN televizyonuna konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusya-Ukrayna savaşında son durumu ve savaşın gidişatını değerlendirdi.

    "Uluslararası düzen 78 yıldır sürüyordu"

    AA'nın haberine göre; Milley, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının sadece bölgesel değil küresel ölçekte de ciddi bir güvenlik tehlikesine kapı açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün tehlikede olan şey, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana var olan güvenliğidir; siz bunu kolaylıkla 1945'ten bu yana mevcut olan küresel uluslararası güvenlik düzenine de uyarlayabilirsiniz. Bu uluslararası düzen, 78 yıldır sürüyor ve bugüne kadar büyük bir savaştan kaçınıldı."

    "Büyük güçlerin, küçük ülkelere saldırmaması prensibi çiğnendi"

    Bugünkü uluslararası güvenlik düzeninde büyük güçlerin, küçük ülkelere saldırmaması prensibinin oldukça hayati bir prensip olarak benimsendiğine işaret eden Milley, Rusya'nın Ukrayna saldırısının tam olarak bu prensibi çiğnediğini kaydetti.

    ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Avrupa nın güvenliği tehdit altında #1

    "Rusya'ya karşılık verilmezse istikrarsızlık artar"

    ABD'li general, Rusya'nın bu saldırılarının karşılıksız kalması halinde Moskova'nın "uluslararası düzenin de peşine düşüp onu zayıflatmak isteyeceğine" ve bunun küresel sistemi "artan bir istikrarsızlık dönemine" sürükleyebileceğine dikkati çekti.

    "Bağımsız bir Ukrayna ve zayıflamış bir Rusya görmek istiyoruz"

    ​​​​​​​Milley, Ukrayna'ya verdikleri desteğe devam edeceklerini ve savaşın kazananının Rusya olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak "Günün sonunda görmek istediğimiz ve ilgili tüm ülkelerin yaklaşımı, özgür ve bağımsız bir Ukrayna ve zayıflamış bir Rusya'dır." ifadesini kullandı.


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