ABD: Hamas'ın müzakerelere katılmasına ihtiyacımız var ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kahire'de başlayan Gazze ateşkes müzakerelerinde Hamas'ın da yer alması gerektiğini vurguladı. Müzakerelere İsrail, ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililer katılıyor.

İHA

ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakereler devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen müzakereler dün Mısır’ın başkenti Kahire’de başladı.

JOHN KIRBY: MÜZAKERELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ, HAMAS'IN KATILIMI ŞART

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby müzakerelere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamalarda, görüşmelerin “yapıcı” geçtiğini ve bazı ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Tüm tarafların önerilen anlaşmanın uygulanması için bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Kirby, Hamas’ın da İsrail, ABD, Mısır ve Katar'dan müzakerecilerin katıldığı görüşmelere katılması gerektiğini ifade etti.

Kirby, “Biz buradayız. Onlar da Kahire'de. Hamas’ın görüşmelere katılmasına ve detaylardaki tıkanıklığın derinine inmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde ve hafta sonu boyunca buna odaklanacağız” dedi.

“MISIR VE KATAR, PHILADELPHIA KORİDORU VE REFAH KONUSUNDAKİ YENİ BİR ÖNERİYİ HAMAS’A İLETECEK”

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre Mısır ve Katar, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve iç istihbarat servisi Shin Bet tarafından dün Kahire'de sunulan Philadelphia Koridoru ve Refah sınır kapısı konusundaki yeni bir öneriyi Hamas'a iletecek. Gazete, İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde bu hamlenin “göreceli bir ilerlemeye” işaret ettiğini belirtti. Haaretz ayrıca İsrailli bir kaynağın “Perşembe günü Kahire'de yapılan heyetler arası toplantı yapıcıydı. Mısır ile İsrail arasında Philadelphia Koridoru konusundaki boşlukları kapattı. Şimdi Hamas'ın tutumunu bekliyoruz” dediğini aktardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)