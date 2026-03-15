Abone ol: Google News

Guatemala'da feci kaza kamerada: 3 kişi hayatını kaybetti

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

Guatemela'da bir yük kamyonunun şerit değiştirerek karşıdan gelen araçların arasına dalması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Guatemala’da Palín–Escuintla otoyolunda korkunç bir trafik kazası meydana geldi. 

Yolda seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülere göre; bölgede ağır bir yük kamyonu, çoklu araç kazasına neden oldu. 

Görüntülerde; seyir halindeki bir yük kamyonunun, şerit değiştirerek karşıdan gelen araçların arasına daldığı anlar yer aldı. 

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Kazada, karşı şeritten araçlara çarparak devrilen kamyonun, bütün yükünün yola savrulduğu da görüldü. 

Söz konusu kazada, aralarında bir motosiklet sürücüsünün de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı öğrenildi. 

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Dünya Haberleri

Çok Okunanlar