Guatemala'da feci kaza kamerada: 3 kişi hayatını kaybetti

Guatemala’da Palín–Escuintla otoyolunda korkunç bir trafik kazası meydana geldi.

Yolda seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülere göre; bölgede ağır bir yük kamyonu, çoklu araç kazasına neden oldu.

Görüntülerde; seyir halindeki bir yük kamyonunun, şerit değiştirerek karşıdan gelen araçların arasına daldığı anlar yer aldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, karşı şeritten araçlara çarparak devrilen kamyonun, bütün yükünün yola savrulduğu da görüldü.

Söz konusu kazada, aralarında bir motosiklet sürücüsünün de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı öğrenildi.