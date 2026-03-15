Guatemala'da feci kaza kamerada: 3 kişi hayatını kaybetti

Guatemela'da bir yük kamyonunun şerit değiştirerek karşıdan gelen araçların arasına dalması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Guatemala’da Palín–Escuintla otoyolunda korkunç bir trafik kazası meydana geldi.
Yolda seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülere göre; bölgede ağır bir yük kamyonu, çoklu araç kazasına neden oldu.
Görüntülerde; seyir halindeki bir yük kamyonunun, şerit değiştirerek karşıdan gelen araçların arasına daldığı anlar yer aldı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, karşı şeritten araçlara çarparak devrilen kamyonun, bütün yükünün yola savrulduğu da görüldü.
Söz konusu kazada, aralarında bir motosiklet sürücüsünün de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
