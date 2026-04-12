ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarında toplam 3 bin 375 kişi hayatını kaybetti

ABD ile İran iki haftalık bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın ardından taraflar Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelirken görüşmeden bir sonuç çıkmadı.

Öte yandan ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin bilanço açıklandı.

ABD İLE İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 3 BİN 375 KİŞİ ÖLDÜ

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi, savaşın başlangıcından bu yana yaşanan can kaybının 3 bin 375’e yükseldiğini bildirdi.

Yetkili, kimliği tespit edilen cenazelerden 2 bin 875’inin erkeklere ve 500’ünün kadınlara ait olduğunu söyledi.

"HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA TÜRK VATANDAŞLARI DA VAR"

Mescidi açıklamasında, ülke genelinde yürütülen kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, en yüksek can kaybının Tahran, Hürmüzgan ve İsfahan eyaletlerinde kaydedildiğini de ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin uyruklarına ilişkin de bilgi veren Mescidi, "Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı İran vatandaşı ancak Türkiye, Suriye, Afganistan, Pakistan, Çin, Irak ve Lübnan vatandaşları da saldırılar sonucu yaşamını yitirdi" dedi.

"BİR ANLAŞMAYA VARAMADAN ABD'YE GERİ DÖNÜYORUZ"

ABD Başkan Yardımcısı Vance, toplam 21 saat sürdüğü belirtilen doğrudan görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.