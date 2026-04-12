İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan orduya: Hazır olun

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İslamabad’da yürütülen ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine orduya “hazırlık durumunun artırılması” emrini verdi.
İRAN'A KARŞI YENİ SALDIRI SİNYALİ
İsrail basınında yer alan bilgilere göre, ordu birimleri İran’a yönelik olası operasyon ihtimaline karşı alarm seviyesini yükseltti. Birliklerin daha önceki saldırı süreçlerine benzer şekilde yeniden “hazırlık modu”na alındığı belirtildi.
İSTİHBARATTA HEDEF LİSTESİ GENİŞLETİLİYOR
Askeri İstihbarat Dairesi’nin (AMAN), İran’daki olası hedeflere ilişkin çalışmaları hızlandırdığı öne sürüldü. Öncelikli hedefler arasında füze sistemleri, rampalar ve destek altyapısının yer aldığı ifade edildi.
HAVA SAVUNMA VE SENARYO HAZIRLIKLARI
İsrail’in hava savunma sistemlerini güçlendirdiği ve aynı anda birden fazla cephede operasyon ihtimaline karşı farklı senaryolar üzerinde çalıştığı iddia edildi. Askeri kaynaklar, bölgede gerilimin giderek arttığını aktardı.