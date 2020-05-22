ABD, İngiliz firmadan 300 milyon doz aşı sipariş etti

ABD, İngiliz firmadan 300 milyon doz aşı sipariş etti

Ekonomiyi yeniden canlandırmak isteyen Washington yönetimi, aşılar için 1.2 milyar dolar ödeme yapacak.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ABD, aşı siparişi verdi.

Washington yönetimi, Cambridge merkezli İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirmekte olduğu koronavirüs aşısından 300 milyon doz sipariş etti.

İlk aşamada 1 milyar doz üretilmesi beklenen aşının neredeyse üçte biri ABD tarafından satın alınmış olurken, ABD aşı için AstraZeneca'ya 1.2 milyar dolar ödeyecek.

SALGINA KARŞI ETKİLİ OLUP OLMADIĞI KESİNLEŞMEDİ

Henüz hastalığa karşı etkili olup olmayacağı kesinleşmemiş olsa da, aşılar dünya liderleri tarafından zor durumdaki ekonomileri canlandırmak ve hatta küresel pazarda rakiplerinin önüne geçmek için tek çare olarak görülüyor.

1.2 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE, 300 MİLYON DOZ SİPARİŞ

ABD Başkanı Donald Trump'ın aşı talebinde bulunmasından sonra ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AstraZeneca'nın geliştirmekte olduğu aşıyı hızlandırmak için 1.2 milyar dolarlık bütçe ayırmayı kabul etti ve 300 milyon doz aşı siparişinde bulundu.

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs vaka sayısı 1.6 milyonu aşan ABD'de 96 binden fazla kişi hayatını kaybetti.