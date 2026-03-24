ABD, İran Meclis Başkanı Kalibaf'ı 'potansiyel lider' görüyor

ABD’nin İran’a yönelik mevcut yaklaşımında askeri baskı ve diplomasi arasında denge arayışı dikkat çekiyor.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray’ın bazı üst düzey yetkilileri, İran’daki mevcut çatışma ve siyasi çalkantı döneminde İran Meclis Başkanı Mohammad Bagher Kalibaf’ı, müzakerelerde rol alabilecek bir “çalışılabilir ortak” ve hatta ileriye dönük lider olabilecek bir seçenek olarak değerlendirdiğini ileri sürdü.

"UZLAŞILABİLİR FİGÜR"

Politico’nun haberine göre, ABD yönetimi, Kalibaf’ı diplomatik süreçlerde etkin bir aktör olabilecek kişi olarak değerlendiriyor. Bazı Beyaz Saray yetkilileri, Kalibaf’ın Washington ile görüşebilecek pragmatik bir figür olabileceğini belirtti ancak bu değerlendirmelerin erken aşamada olduğu ve resmi bir karar verilmediği belirtildi.

İÇ DİPLOMASİ Mİ, DIŞ POLİTİKA MI?

Haberde, Kalibaf’ın İran’daki mevcut gerilim koşullarında potansiyel bir liderlik rolü üstlenmesi durumunun tartışıldığı, ancak ABD yönetiminin bu konuda aceleci davranmadığı vurgulandı. Bazı yetkililerin “sıcak bir seçenek” olarak tanımladığı Kalibaf hakkında nihai kararın verilmediği aktarıldı.

TARTIŞMALI BİR SİYASETÇİ

Kalibaf, İran siyasetinde uzun süredir etkili bir isim olarak biliniyor ve ülke içindeki sert söylemleriyle tanınıyor. ABD’nin böylesi bir figürü potansiyel bir müzakere ortağı ya da lider adayı olarak değerlendirmesi, Washington’un askeri baskı stratejisinin yanında diplomatik seçenekleri de değerlendirdiğine işaret ediyor.