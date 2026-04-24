ABD, İran'a karşı destek vermeyen NATO ülkelerine yaptırım hazırlığında

Pentagon tarafından ABD hükümetine gönderildiği öne sürülen bir e-posta, NATO içindeki müttefiklere yönelik dikkat çekici seçenekleri gündeme taşıdı. İddiaya göre, İran’a yönelik askeri operasyonlarda Washington’a destek vermeyen ülkelerin ittifak içindeki konumlarının yeniden değerlendirilmesi önerildi.

"DESTEK VERMEYEN MÜTTEFİKLERE YAPTIRIM SEÇENEKLERİ"

Reuters’a konuşan adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, söz konusu e-postada NATO üyelerine yönelik çeşitli senaryoların yer aldığını aktardı.

Bu senaryolar arasında, ittifaka destek vermediği öne sürülen ülkelerin cezalandırılması ve NATO içindeki etkilerinin azaltılması gibi başlıklar bulunuyor.

İSPANYA'NIN NATO'DAN ÇIKARILMASI GÜNDEMDE

İddialara göre listede en dikkat çeken seçeneklerden biri, İspanya’nın NATO’dan çıkarılması oldu.

Ayrıca bazı ülkelerin ittifak içindeki “önemli ve prestijli görevlerden uzaklaştırılması” gibi alternatiflerin de değerlendirildiği ifade edildi.

"ÜS ERİŞİMİ VE UÇUŞ İZİNLERİNE TEPKİ"

E-postada, NATO müttefiklerinin ABD’nin İran operasyonları kapsamında üs kullanımı ve uçuş izinleri konusundaki isteksizliğinden duyulan rahatsızlığın da yer aldığı öne sürüldü.

Bu durumun, Washington tarafından ittifak içi dayanışma eksikliği olarak değerlendirildiği belirtildi.

AVRUPA'YA "SİYASİ MESAJ" VURGUSU

Söz konusu seçeneklerin yalnızca askeri değil, siyasi bir mesaj niteliği taşıdığı iddia edildi.

Amaçlardan birinin, NATO içindeki ülkelerin “hak sahibi olma algısını azaltmak” ve daha güçlü bir koordinasyon sağlamak olduğu ifade edildi.

FALKLAND ADALARI SEÇENEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

İddialarda ayrıca ABD’nin Birleşik Krallık ile ilişkilerine dair olası bir diplomatik değerlendirme de yer aldı.

Buna göre, Falkland Adaları konusunda Washington’un mevcut pozisyonunun yeniden gözden geçirilmesi seçenekler arasında bulunuyor. Adalar, uzun süredir Arjantin ile Birleşik Krallık arasında egemenlik tartışmasına konu oluyor.

PENTAGON'DNA "İÇ DEĞERLENDİRME" AÇIKLAMASI

Pentagon sözcüsü, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, müttefiklerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ve Başkan’a farklı politika seçenekleri sunulmasının olağan bir süreç olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce NATO müttefiklerinin bazı operasyonlara yeterli destek vermediğini savunarak ittifak politikalarını eleştirmiş ve NATO’dan ayrılma seçeneğini gündeme getirmişti.