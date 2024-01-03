ABD: İran'daki saldırılarla ilgimiz yok ABD'den, İran’ın Kirman kentinde yaşanan saldırılarla ilgili kendilerinin ya da İsrail'in ilgisinin olmadığı açıklaması geldi.

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AA & Ensonhaber

İran'ın Kirman eyaletinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

103 kişi öldü, 211 kişi yaralandı

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi de yaralandı. İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

ABD: "Bizim ya da İsrail'in ilgisi yok"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, rutin basın toplantısında İran’daki patlamalarla ilgili soruya yanıt verdi.

Miller, ABD’nin bu olaya hiçbir şekilde karışmadığını ifade ett ve “İsrail’in de dahil olması için bir neden yok” ifadesini kullandı.