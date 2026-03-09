ABD-İsrail saldırılarında İsfahan’daki radyasyon tesisi ağır hasar gördü

İran’da ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda İsfahan kentindeki bir radyasyon tesisinin ciddi şekilde zarar gördüğü bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, İran Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İsfahan’da bulunan radyasyon tesisinin hedef alındığı ve tesis altyapısında ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.

RADYASYON SIZINTISI YOK

Yetkililer, saldırıya rağmen tesiste herhangi bir radyasyon kirliliği ya da sızıntısının tespit edilmediğini bildirdi. Söz konusu tesisin ağırlıklı olarak tarımsal araştırmalar ve faaliyetler için kullanıldığı ifade edildi.

UAEA'YA BİLGİ VERİLDİ

Öte yandan saldırıya ilişkin gelişmelerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bildirildiği aktarıldı. İranlı yetkililerin tesisle ilgili incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.