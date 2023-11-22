ABD: İsrail'den savaş kurallarına uymasını bekliyoruz Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Müttefikimizden, silahlı çatışma yasalarına uymalarını bekleriz" denildi.

AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'den savaşın kurallarına göre hareket etmesini istedi.

Pentagon Sözcüsü Yardımcısı Sabrina, düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere değindi.

Singh'e, İsrail’e koşulsuz silah yardımları konusunda bu silahların sivil kayıplara yol açmaması için ABD’li yetkililerin İsrailli mevkidaşları ile görüşüp görüşmediği soruldu.

"Silahlı çatışma yasalarına uymalarını bekleriz"

Sözcü Singh, yöneltilen soruyu şu şekilde yanıtladı:

Askeri silah verdiğimiz veya tedarik ettiğimiz herhangi bir ortağımız veya müttefikimizden, bizim de uyguladığımız silahlı çatışma yasalarına uymalarını bekleriz.

'Sivil kayıp görmek istemiyoruz' mesajı

Singh, İsrail’in kara operasyonunu Gazze’nin güneyine yayması halinde sivil kayıpların daha da artma riskine karşı İsrail ile iletişim halinde olup olmadıkları sorusu üzerine de Gazze'nin kuzeyinden güvenlikleri için masum sivillerin güneye sığındığını ve böyle bir şey görmek istemediklerini söyledi.

"İnsani hukuk gözetilmeli"

İsrail’in güney Gazze'ye yönelik henüz bir kara operasyonu olmadığı için farazi konuşmak istemediğini söyleyen sözcü, öte yandan İsraillilerle yapılan tüm görüşmelerde silahlı çatışma ve insani hukukun gözetilmesini istediklerini tekrarladı.

Singh, Pentagon tarafından geçen yıl oluşturulan Sivil Zararın Azaltılması ve Müdahale Eylem Planı (CHMR-AP) grubunun Gazze’deki sivil kayıplarla ilgili inceleme yapıp yapmadığı şeklinde bir soru üzerine de söz konusu grubun kamuya açık kaynaklardan ve kendi kanallarından bilgi edinmeye devam ettiğini ve Pentagon üst düzey yetkilileri bilgilendirdiğini kaydetti.

Sivil Zararın Azaltılması ve Müdahale Eylem Planı, 25 Ağustos 2022'de Pentagon tarafından "askeri operasyonlardan kaynaklanan sivil zararı hafifletme ve bunlara yanıt verme biçimini geliştirmek için" oluşturulmuştu.

Gazze'de geçici ateşkes

İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu.

Rehineler serbest bırakılacak

Hükümetin bu gece Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, "Buna göre, kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı" belirtildi.

İsrail: Savaş devam edecek

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümeti ve ordusunun, "tüm esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın tasfiyesinin tamamlanması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği" vurgulandı.

İsrail hükümetinin açıklamasında, bırakılacak İsrailli esirlere karşı kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılacağına ve Gazze'ye insani yardımların girişine dair bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)