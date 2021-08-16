ABD, Kabil'deki tüm personelini havalimanına götürdü

Afganistan'dan çekilmeye başlayan ABD, askerlerini Hamid Karzai Havalimanı'na yerleştirdiğini açıkladı.

Askerlerini Afganistan'dan tahiliye etmeye başlayan ABD'den açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil'deki tahliye operasyonuna ilişkin güncel durumu yazılı bir açıklama ile paylaştı.

"BÜTÜN PERSONELLER HAVALİMANINA GÖTÜRÜLDÜ"

Price, açıklamasında, "Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde transferi tamamlanmıştır. Şu anda tüm personel, çevresi ABD ordusu tarafından korunan Hamid Karzai Havalimanı'na yerleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

2 BİN AFGAN ÜLKEDEN ÇIKARTILIYOR

Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda, binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.

ABD yönetimi kısa süre önce, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağını ve havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıklamıştı.

ABD BAYRAĞI İNDİRİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Amerikan bayrağının elçilik binasından indirildiğini doğruladı.