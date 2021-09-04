ABD Kongresi heyetinin Tunus ziyareti protesto edildi

Tunus'ta ABD Kongresi heyetinin ziyareti "içişlerine müdahale" olduğu gerekçesiyle İşçi Partisi'nin çağrısıyla protesto edilerek, ülkedeki krizin ülke içinde çözülmesi istendi.

Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede Başbakan'ı görevden alıp Meclis'i feshederek milli iradeye balyoz vurmuştu.

DARBENİN ARDINDAN HALK SOKAĞA İNMİŞTİ

Ülkede gerçekleşen darbenin ardından, görevden alınan hükümet halkın iradesine sahip çıkmasını isteyerek, sokak çağrısı yapmıştı.

1 AYLIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Ülkede darbeyi alkışlayanlar ve darbe karşıtlarının sokağa inmesinin ardından, koronavirüs bahane edilerek 1 ay boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

ABD KONGRE HEYETİNİN ZİYARETİ PROTESTO EDİLDİ

Ülkede yaşanan kaos sonrası, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama, Tunus'taki İşçi Partisi'ni kızdırdı. Büyükelçilik, ABD Kongresi heyetinin Tunus'u ziyaret edeceğini bildirdi.

Bunun üzerine Tunus'taki İşçi Partisi, ABD Kongresi heyetinin ziyaretini "ülkenin iç işlerine müdahale etme ve İsrail'le normalleşme planları yürütme niyeti taşıdığı" gerekçesiyle protesto çağrısında bulundu.

"DIŞ MÜDAHALELERE HAYIR", "EGEMENLİK HALKINDIR" SLOGANLARI ATILDI

Partinin çağrısına uyarak başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde gösteri düzenleyen eylemciler, "Ulusal egemenlik.. dış müdahalelere hayır", "Hoş gelmediniz", "Egemenlik halkındır" sloganları attı.

Polis, İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamme el-Hemami'nin de katıldığı gösteride yoğun güvenlik önlemleri aldı.

"ZİYARETİ, TUNUS'TA KARAR MEKANİZMALARINI ETKİLEME ÇABASI OLARKA OKUYORUZ"

Hemami, AA muhabirine, ABD'nin ve yabancı ülkelerin, iç meselelere müdahalelerine karşı olduğunu belirterek, "ABD heyetinin ziyaretini Tunus'ta karar mekanizmalarını etkileme çabası olarak okuyoruz." dedi.

"İSRAİL'LE NORMALLEŞME KONUSUNDA YÖNLENDİRMELER YAPABİLİRLER"

Söz konusu heyetin son dönemde İsrail, Lübnan ve Yunanistan'ı da ziyaret ettiğini söyleyen Hemami, heyetin özellikle İsrail'le normalleşme konusunda yönlendirmeler yapabileceğini bu nedenle karşı olduklarını ifade etti.

KRİZLERİN ÜLKE İÇİNDE ÇÖZÜLMESİNİ TALEP ETTİ

Hemami, Cumhurbaşkanı Kays Said ile parti liderlerinin krizlerin ülke içinde çözülmesini talep ederek, bu konuda sorumluluğun onlara ait olduğunu aktardı.