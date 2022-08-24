Destek programı kapsamında ABD tarafından hibe edilen 150 Humvee tipi zırhlı araç, Beyrut Limanı’na getirildi.

ABD tarafından Lübnan ordusuna destek programı kapsamında hibe edilen 150 zırhlı araç, Beyrut Limanı’na getirildi.

Lübnan ordusu, Twitter hesabından yardımlara ilişkin açılamalarda bulundu. AA’nın haberine göre; açıklamada hibe edilen Humvee tipi zırhlı araçların Beyrut Limanı'nda Lübnan ordusuna ait Lojistik Tugayı tarafından teslim alındığı aktarıldı.

ABD’nin toplam yardımı 2 milyar doları buldu

ABD Başkanı Joe Biden, Ekim 2021'de Lübnan ordusuna 67 milyon dolarlık yardım kararı almıştı. Açık kaynaklara göre Washington, 2005'ten bu yana farklı aralıklarla Lübnan ordusuna 2 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu.

ABD, Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti ViDEO