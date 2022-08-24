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ABD, Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti
Destek programı kapsamında ABD tarafından hibe edilen 150 Humvee tipi zırhlı araç, Beyrut Limanı’na getirildi.
- 24.08.2022 - 12:45
- Güncelleme : 24.08.2022 - 13:18
ABD tarafından Lübnan ordusuna destek programı kapsamında hibe edilen 150 zırhlı araç, Beyrut Limanı’na getirildi.
Lübnan ordusu, Twitter hesabından yardımlara ilişkin açılamalarda bulundu. AA’nın haberine göre; açıklamada hibe edilen Humvee tipi zırhlı araçların Beyrut Limanı'nda Lübnan ordusuna ait Lojistik Tugayı tarafından teslim alındığı aktarıldı.
ABD’nin toplam yardımı 2 milyar doları buldu
ABD Başkanı Joe Biden, Ekim 2021'de Lübnan ordusuna 67 milyon dolarlık yardım kararı almıştı. Açık kaynaklara göre Washington, 2005'ten bu yana farklı aralıklarla Lübnan ordusuna 2 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu.
ABD, Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti ViDEO